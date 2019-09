Trofeo Mario Gilardetti, a Castelfiorentino vince Siena

Il 1° Trofeo “Mario Gilardetti” va alla Mens Sana Basket.

La formazione senese, nella finalissima, ha avuto la meglio sui padroni di casa dell’Abc Castelfiorentino aggiudicandosi un match bello e combattutissimo. Una finale fatta di continui sorpassi e controsorpassi, con i biancoverdi che, a 30” dallo scadere, hanno infilato il canestro del +1 per poi mettere a segno il definitivo +3 a suon di sirena.

Terzo posto alla Pallacanestro Don Bosco che ha battuto la Pallacanestro Piombino 69-52 nella finale per la medaglia di bronzo, mentre la Juve Pontedera ha avuto la meglio 68-52 sullo Scuola Basket Arezzo nella finale per il 5°/6° posto.

L’Abc Castelfiorentino ci tiene a ringraziare tutte le società partecipanti, allenatori, pubblico, ma soprattutto tutti i ragazzi scesi in campo, veri e unici protagonisti di questa due giorni.

Ecco dunque il resoconto finale della manifestazione.

QUALIFICAZIONI – GIRONE “A”

Pall. Don Bosco-Juve Pontedera 59-49

Abc Castelfiorentino-Juve Pontedera 59-37

Abc Castelfiorentino-Pall. Don Bosco 65-61 dts

1° Abc Castelfiorentino

2° Pallacanestro Don Bosco

3° Juve Pontedera

QUALIFICAZIONI – GIRONE “B”

Mens Sana Basket-Sba Arezzo 82-60

Pall.Piombino-Sba Arezzo 77-41

Mens Sana Basket-Pall. Piombino 70-54

1° Mens Sana Basket

2° Pallacanestro Piombino

3° Scuola Basket Arezzo

RISULTATI FINALI

Abc Castelfiorentino-Mens Sana Basket 43-46

Pall. Piombino-Pall. Don Bosco 52-69

Juve Pontedera-Sba Arezzo 68-52

CLASSIFICA

1° Mens Sana Basket

2° Abc Castelfiorentino

3° Pall. Don Bosco

4° Pall. Piombino

5° Juve Pontedera

6° Sba Arezzo

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Basket