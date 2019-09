Accordo tra Confcommercio Pisa e Misericordia di Navacchio: benefici per gli associati

La collaborazione permetterà a tutti gli associati di usufruire dei servizi sanitari di una struttura d'eccellenza e risparmiare sulle prestazioni sanitarie. Confcommercio Provincia di Pisa annuncia l'importante accordo raggiunto con la Misericordia di Navacchio, che offrirà un listino prezzi riservato non solo agli associati Confcommercio, ma anche ai loro collaboratori e ai familiari (fino al primo grado), per accedere a prestazioni specialistiche ambulatoriali e di radiodiagnostica.

La Misericordia di Navacchio è una realtà storica e radicata sul territorio cascinese da 116 anni, e con un bacino di circa 7mila utenti è ormai diventata un punto di riferimento per tutta la provincia di Pisa. Nel suo poliambulatorio è possibile effettuare visite specialistiche e prestazioni come radiografie, ecografie, risonanze, mammografie. La struttura ospita anche una casa di cura e un reparto dedicato alla degenza e alla riabilitazione. In tutto ha a disposizione 51 posti letto, che diventeranno 75 dopo l'ampliamento previsto per la fine dell'anno che vedrà anche la realizzazione di nuovi ambulatori.

“Sono contenta che la nostra associazione possa offrire un servizio di questo livello ai suoi soci – commenta la presidente di Confcommercio Pisa Federica Grassini: “Vogliamo essere operativi fin da subito, come è nella nostra natura, e promuovere il servizio presso le imprese che rappresentiamo nella provincia di Pisa. Spesso gli esami diagnostici e di controllo devono essere effettuati con urgenza, e avere una struttura che possa garantirlo mantenendo alti gli standard e la qualità del servizio è davvero importante”.

Le strutture della Misericordia permettono di offrire un'assistenza sanitaria in tempi rapidi e a costi contenuti. Un'opportunità davvero utile per tutti gli associati Confcommercio. “Nel 2018 abbiamo erogato circa 30mila prestazioni e 2.500 ricoveri – commenta il presidente della Misericordia di Navacchio Luigi Nannipieri: “Siamo molto felici per l'accordo siglato con Confcommercio, che permetterà alla sua vasta rete di associati e ai loro familiari di utilizzare i nostri servizi. Inoltre, sarà possibile prenotare le visite direttamente online e avere il referto medico a domicilio”.

Esprime grande soddisfazione anche il presidente di Confcommercio Cascina Marcello Mosca: “La firma di questa convenzione non è altro che il proseguimento di un percorso che Confcommercio svolge a supporto e a sostegno delle proprie aziende, dei dipendenti e delle famiglie. In un momento storico così delicato avere anche piccoli risparmi determinati dai servizi che offriamo rappresenta per i nostri imprenditori un guadagno reale, e avere l'opportunità di non dover aspettare i tempi lunghissimi della sanità è un importante valore aggiunto. L'accordo ha lo scopo di portare le persone verso un polo sanitario d'eccellenza, in modo che i nostri associati trovino il servizio di cui hanno bisogno nel più breve tempo possibile”.

Fonte: Confcommercio Pisa

Tutte le notizie di Cascina