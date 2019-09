Agenti aggrediti a Empoli, i consiglieri della Lega: "Amministrazione Barnini continua a negare problema sicurezza"

“Il fatto accaduto, con l'aggressione degli agenti ai quali diamo la nostra solidarietà, non è altro che una triste riconferma di quanto sosteniamo da tempo, sia a livello Nazionale che locale: l’accoglienza incontrollata sta generando sempre più situazioni di insicurezza. Dobbiamo fronteggiarci ogni giorno con persone che infrangono le nostre leggi e non rispettano i minimi criteri di convivenza civile.

In questi anni ad Empoli abbiamo assistito a decine di risse generate da immigrati nelle piazze del centro, venditori/parcheggiatori abusivi , spacciatori che ancora oggi commerciano impuniti dentro la nostra stazione. Siamo davanti ad una situazione inaccettabile, generata da anni di indifferenza ed ingiustificata compassione verso chi non ci rispetta, che adesso delinque senza neanche preoccuparsi delle conseguenze.

Il nostro lavoro dovrà essere quello di far capire agli Empolesi che esiste una concreta alternativa a chi finge che vada tutto bene, quando chiaramente non è così.

L'amministrazione Barnini continua a negare il problema sicurezza, che quando viene sottolineato dalla Lega viene considerato un'esagerazione al limite dell'invenzione. Purtroppo Empoli non è sicura e la Lega continuerà a battersi affinché il Sindaco e la giunta intervengano con i mezzi a disposizione per rendere la nostra città un luogo in cui i cittadini non abbiamo paura ad uscire di casa.

In questo delicato momento, anche in funzione della grande manifestazione che faremo il 19 novembre a Roma, dobbiamo far sentire forte la nostra voce. E dobbiamo farlo là dove i cittadini avvertono il disagio per una città fuori controllo.” dichiarano i consiglieri comunali della Lega di Empoli Andrea Picchielli, Vittorio Battini Gabriele Chiavacci.

"Questo ennesimo episodio dimostra come siano strettamente connessi il problema della sicurezza ed il problema del controllo degli ingressi sul nostro territorio nazionale. Dobbiamo assolutamente evitare che fatti del genere possano ripetersi, applicando una rigida politica di controllo. La sicurezza è un diritto fondamentale per garantire il benessere delle persone, senza sicurezza non si può godere liberamente della propria città".

Fonte: Lega Empoli

Tutte le notizie di Empoli