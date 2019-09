Aggressioni a Empoli, Poggianti e Pavese (FdI-Centrodestra): "Taser per polizia e municipale"

“Nuove aggressioni in Città, dimostrazione di quanto il programma del Centrodestra di rendere #EmpoliSiCura fosse una priorità. Dopo la rissa dello scorso 16 settembre fra nigeriani, sabato scorso sempre un nigeriano ha ferito cinque agenti della Polfer - Polizia di Stato alla stazione ferroviaria di Empoli al semplice richiamo di non camminare sui binari.

Come Fratelli d’Italia- Centrodestra per Empoli confermiamo la nostra vicinanza e tutta la nostra solidarietà alla Forze dell’Ordine, pertanto nei limiti delle nostre competenze comunali porteremo in aula consiliare una mozione che impegni il Sindaco ad assecondare la richiesta del sindacato di polizia Sap di dotare quanto prima la Polizia di Stato di Taser presso i Ministeri competenti ed altresì avviare le procedure per munire di pistola elettrica anche la nostra Polizia Municipale.

Troppo spesso il Sindaco Barnini ed il PD hanno parlato di “percezione di insicurezza”, l’ormai crescendo di fatti di cronaca conferma invece quanto fino ad oggi la sinistra abbia sottovalutato il problema cittadino”, concludono Andrea Poggianti e Federico Pavese, consiglieri Fratelli d’Italia- Centrodestra per Empoli.

Andrea Poggianti e Federico Pavese, FdI-Centrodestra per Empoli

