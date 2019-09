'Bagnolo al chiaro di luna', Montemurlo chiude al traffico e apre al divertimento

Giovedì 26 settembre dalle ore 19 in poi, via Montalese a Bagnolo - dalla rotonda di Galceti fino al chiesino – chiude al traffico e apre al divertimento. I commercianti della strada proporranno aperitivi, pizza, dolci e tante animazioni pensate soprattutto per i più piccoli, perché dicono:« Quando i bambini stanno bene anche i genitori si possono godere la serata». A mettersi insieme, nel nome della collaborazione e del divertimento, sono la panetteria Fratelli Erriu, che sfornerà per tutta la serata pizza, panini e altre specialità, la pasticceria Betti che proporrà ciambelline calde e gelato, il bar pizzeria Giovanna con aperitivi e pizza no-stop e la tabaccheria Cesarini. A fare da contorno ad ogni attività commerciale ci saranno varie animazioni. Al Forno Erriu arriveranno il truccabimbi, alcuni artisti di strada che faranno palloncini e bolle di sapone per i bambini, un caricaturista e due artisti che proporranno le loro creazioni. Il giardino della pasticceria Betti ospiterà,invece, lo spettacolo di magia per bambini del Mago Cicco Petrillo, mentre nel piazzale antistante la pasticceria si esibirà la scuola di ballo “Alisa Dance”. Al Bar Giovanna ci sarà tanta musica con Fabry Forte Dj e l'esibizione di due scuole di arti marziali, quella di Kung Fu sanda del pluricampione internazionale Marco Martorana e quella di NinJutsu.

« Ci tenevamo, dopo tanto tempo, ad organizzare un'iniziativa che potesse valorizzare e dare uno spazio di visibilità alle attività commerciali di Bagnolo e allo stesso tempo far vivere la frazione. - spiega il sindaco Simone Calamai - Montemurlo al chiaro di luna, infatti, risponde all'obbiettivo di fare promozione del territorio, stando concretamente accanto ai nostri commercianti».

Un'iniziativa importante anche per l'assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero che dice:« L'idea è quella di far sì che “Bagnolo al chiaro di luna” diventi un appuntamento fisso per la frazione, come lo sono “A spasso con l'Oste” o “Montemurlo sotto le stelle”. Vogliamo proporre ai montemurlesi, e non solo - perché Bagnolo è proprio al confine con il Comune di Prato - una serata che sappia coniugare la valorizzazione del commercio con lo svago e il divertimento».

Entusiasti i commercianti della zona che hanno risposto volentieri all'appello del Comune:« L'organizzazione di questa iniziativa ha dato l'opportunità a noi commercianti di conoscerci meglio – spiega Luciana Saviano del bar Giovanna - Perché non è vero che attività vicine non possano convivere bene, ma anzi collaborare attivamente nell'interesse reciproco». La pensa allo stesso modo Chiara Salimbeni della pasticceria Betti che dice:« Quando il Comune ci ha proposto di organizzare questa serata mi sono sentita lusingata. Quando la mia attività era in centro a Prato ho organizzato tanti eventi e per me è stato bello poter lavorare alla promozione di questa serata, che ha lo scopo di far star bene le persone e far conoscere loro conoscere le nostre attività». Aggregazione e socializzazione sono le parole che animano anche la Pro-loco, come conclude il suo presidente Giorgio Voria «Siamo felici di riuscire a portare a Bagnolo una serata piacevole e diversa dal solito».

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

