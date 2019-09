BiblioPride, alla Vallesiana è festa per i più piccoli

In biblioteca cresci, sogni, voli. E’ questo lo slogan per il “BiblioPride 2019”, la Giornata Nazionale delle Biblioteche a cui aderisce anche Rea.net (la rete delle biblioteche lungo l’Elsa e l’Arno) e che prevede a Castelfiorentino – nella splendida cornice della biblioteca “Vallesiana” – un pomeriggio di festa per tutti i bambini e le loro famiglie.

Sabato 28 settembre (dalle ore 16.00) sono in programma alla “Vallesiana” (via Tilli) tre iniziative aperte ai bambini fino ai 9 anni. Alle ore 16.00 merenda e letture animate per bambini da 3 a 7 anni; alle 16.30 incontro con Simone Frasca, con i disegni e le storie di “Bruno lo zozzo” e altri personaggi creati dall’autore (bambini dai 5 ai 9 anni); alle 17.00 è previsto un incontro con Marcella Dondoli (pedagogista) dal titolo “Immagini e parole per leggere con i bambini” dedicato ai genitori e ai bambini fino a 4 anni. Sarà inoltre presente un punto informativo “Nati per leggere”, programma di promozione alla lettura per i bambini da zero a 6 anni di cui ricorre quest’anno il ventennale.

L’ingresso è libero ma è gradita la prenotazione (0571.686400; biblioteca@comune.castelfiorentino.fi.it).

Giunto quest’anno all’8° edizione, “BiblioPride” è promosso dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche), e punta a promuovere la lettura nei giovani fin dalla più tenera età.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino