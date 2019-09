Bullismo sulle 'matricole', polizia in borghese sui bus della Valdera

Sono iniziati una serie di controlli della polizia di Pontedera sugli autobus di linea che portano i ragazzi dai comuni della Valdera al villaggio scolastico di Pontedera. I controlli, effettuati da personale in borghese, mirano a reprimere la pratica del 'battesimo delle matricole', attraverso la quale alcuni studenti delle scuole superiori costringono i ragazzi dei primi anni a pratiche che sfociano in veri atti di bullismo e quindi in veri e propri reati.

Il Commissariato di Pontedera invita i genitori e i ragazzi a segnalare telefonicamente, di persona o anche attraverso la app Youpol , eventuali episodi a cui dovessero assistere o di cui sono vittima e ai genitori dei ragazzi più grandi di controllare che gli stessi non si rendano responsabili di comportamenti di bullismo che possono sfociare in reati con gravi e serie conseguenze immediate e future.

I ragazzi denunciati verranno segnalati anche ai rispettivi dirigenti scolastici per i relativi provvedimenti disciplinari.

