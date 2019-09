Carabiniere ruba soldi e preziosi sequestrati: sospeso dal servizio

Portava via denaro e monili sequestrati durante le operazioni dei carabinieri per appropriarsene, poi falsava il registro degli oggetti così da non far notare l'ammanco. Per riciclare i preziosi, utilizzava i compro-oro di zona. Per questo un ufficiale dei carabinieri in servizio dal 2013 al 2017 alla caserma di Massa, è stato sospeso dal servizio per peculato e falso in bilancio. L'accusa arriva dalla procura di Massa e a incastrare l'uomo sarebbero stati i colleghi che hanno proseguito informato l'autorità giudiziaria. Il militare aveva la custodia e la responsabilità del materiale sequestrato. Si parla di 6mila euro di denaro e altri monili di valore.

