'C'è del buono per merenda': da 13 anni snack gratis e bio per i bimbi delle scuole di Quarrata

Da oggi, lunedì 23 settembre, le scuole quarratine iniziano il tempo prolungato e, di conseguenza, ricomincia anche il servizio di ristorazione scolastica. Con esso, anche quest’anno, ripartirà il progetto “C’è del buono per merenda”, che prevede la distribuzione di uno spuntino di metà mattinata gratuito per ogni bambino. Il progetto, attivo dal 2006, prevede la somministrazione di una merenda equilibrata, genuina e gustosa a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie. Lo spuntino è preparato in coerenza con le "Linee Guida per una sana alimentazione Italiana" ed è attento a favorire una cultura del cibo che privilegi i prodotti biologici, tipici o tradizionali. Ai bambini vengono infatti distribuiti, a rotazione, un frutto (bio), uno yogurt (bio), pane e olio extravergine d’oliva toscano IGP, una schiacciata o una pizza.

“Si tratta – spiega il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – di un progetto al quale teniamo molto e che riteniamo un nostro fiore all’occhiello. Siamo infatti tra i pochi comuni, se non l’unico, a distribuire gratuitamente a tutti i bambini la merenda di metà mattinata e lo facciamo scegliendo sempre prodotti genuini e di qualità. Proprio in questi giorni vi è a livello nazionale un dibattito sulla tassazione delle bibite molto zuccherate e delle merendine per promuovere un’alimentazione e uno stile di vita sano: da questo punto di vista a Quarrata, sono ben 13 anni che i nostri ragazzi a scuola non mangiano merendine, ma prodotti genuini e locali”.

L’attenzione per la merenda di metà mattinata rientra nell’ambito di una più generale cura nella selezione degli alimenti e delle pietanze dell’intero servizio di ristorazione: tra gli alimenti del pranzo, la frutta, le verdure, i legumi, il riso, il latte, il pane, la pasta secca e lo yogurt sono di sola produzione biologica; l’olio è extravergine di oliva toscano Igp; prosciutto cotto italiano “Alta qualità”; i formaggi Asiago, Pecorino Toscano e Grana Padano sono Dop. La carne bovina è tutta biologica ed in parte Chianina Dop; anche quella suina è tutta bio ed entrambe derivanti soltanto da animali nati, allevati e macellati in Italia. Da quest’anno sono inoltre stati introdotti anche 3 prodotti biologici del consorzio Libera Terra, coltivati sui terreni confiscati alle mafie, secondo una logica di valorizzazione del “cibo etico” e del “consumo consapevole”. Per quanto riguarda il pranzo, anche quest’anno il menù sarà diverso ogni giorno dell'anno seguendo la stagionalità dei prodotti alimentari e le indicazioni nutrizionali ministeriali.

Quest’anno saranno inoltre incrementate le giornate con menù speciale: una volta al mese sarà proposto il menù “Chilometro Toscano” con l'obiettivo di promuovere la produzione locale, privilegiare la filiera corta ed educare alla stagionalità dei prodotti; sono previste inoltre 16 giornate “Tutto biologico”, durante le quali ogni alimento usato nella preparazione del pasto è certificato BIO; quest’anno ci saranno inoltre 9 menù “Unico piatto” e ben 10 “Unico piatto biologico”, con una portata particolarmente ricca di nutrienti (es. pasta al ragù, braciola alla pistoiese, ecc.) accompagnati da un contorno di verdure e un dessert (dolce o yogurt).

