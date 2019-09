Cibo e vino, seminario di digital marketing a Pistoia

Confacademy, il nuovo progetto di Confesercenti che risponde alle esigenze delle imprese, dopo il suo debutto con il primo seminario sul social media marketing per i negozi del settore fashion, organizza un seminario gratuito questa volta dedicato al settore food&wine. Ristoranti, bar, hotel di tutto il territorio pistoiese potranno partecipare al seminario per conoscere le opportunità del digital marketing per la loro promozione.

L’ obiettivo è quello di trasmettere tecniche e strumenti pratici per costruire una strategia digitale di comunicazione e marketing per il Food & Wine. Il punto di partenza è la definizione del cuore fondamentale della strategia, cioè il sito, e delle sue emanazioni digitali più dirette come il blog e la newsletter. Si prosegue poi con una panoramica dei principali canali social e con l’individuazione del target e dei canali ideali per distribuire i contenuti online e per conversare con l’audience di mercato.

Il seminario sarà tenuto dallo studio di comunicazione Webtitude di Pistoia specializzato e certificato in digital strategy e si svogerà martedì 24 settembre dalle 15.30 alle 17.30 nella sede di Confesercenti a Pistoia in via Galvani 17 (Sant’Agostino) e sarà ripetuto il 1° ottobre nella sede di Montecatini in via Foscolo 43 sempre dalle 15.30 alle 17.30.

Fonte: Ufficio stampa

