Cisterna perde acido cloridrico, sul posto i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del Comando di Grosseto stanno intervenendo con 2 squadre sulla Ss 1 Aurelia direzione Livorno, subito dopo l'uscita per Braccagni, per un incidente stradale.

Una cisterna contenente acido cloridrico ha perso il liquido trasportato. La strada Aurelia è stata chiusa inizialmente in entrambe le direzioni.

Oltre alle due squadre dei vigili del fuoco già presenti, si è aggiunta anche la squadra NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico).

Il traffico veicolare ora scorre su una corsia di marcia in direzione Livorno, mentre risulta regolare sulla corsia opposta.

Tutte le notizie di Grosseto