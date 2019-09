Colle di Val d'Elsa e Acquedotto del Fiora, Vice Sindaco Nardi: "Soddisfazione per gli interventi, nuovi progetti per l'ambiente"

“All’interno del nuovo piano di investimenti programmati da Acquedotto del Fiora chiederemo alla società maggiore attenzione in particolare per il nostro territorio”. A sottolinearlo Stefano Nardi, vice sindaco di Colle di Val d’Elsa che esprime soddisfazione per gli interventi programmati dal gestore e realizzati nella zona dello Spuntone e di San Marziale. “Bene la tempestività della società per gli interventi di riparazione guasti ma a breve convocheremo il gestore per definire e programmare i nuovi interventi da realizzare a Colle”. “L’impegno da parte dell’Amministrazione comunale – conclude Nardi – in tema di sostenibilità ambientale, rimane massimo come dimostra la scelta di installare nelle prossime settimane un nuovo fontanello per l’acqua oltre ai progetti di efficientemente energetico sulla pubblica illuminazione”.

Fonte: Comune Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa

