Colpito al volto con un casco da moto perché omosessuale: la scena, a cui avrebbero assistito numerose persone, è avvenuta a Massa ed è stata raccontata dalla vittima in persona. La scorsa notte nel centro città uno sconosciuto ha colpito il ventenne studente universitario, per poi scappare. Dopo la botta, è riuscito nonostante tutto a tornare a casa e poi ad andare in ospedale accompagnato dai genitori. Il ventenne ha annunciato che procederà con una denuncia alle forze dell'ordine.

Tutte le notizie di Massa