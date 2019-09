Coltivano marijuana vicino al centro abitato: denunciati due 30enni

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 22, i carabinieri di San Marcello Piteglio hanno denunciato in stato di libertà due ragazzi del posto, entrambi incensurati, perché ritenuti responsabili del reato di produzione e detenzione di sostanza stupefacente.

La marijuana era stata piantata in un terreno isolato vicino al centro abitato. Con i servizi di osservazione dei militari, sono stati identificati e poi fermati i due 30enni mentre annaffiavano le varie piantine, una dell’altezza di 190 cm e ben otto di altezza varia fra i 20 e i 50 cm.

Da una successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione di uno di essi, sono stati trovati altri 20 grammi circa di marijuana già essiccata e pronta per l’uso.

Al termine delle formalità di rito i due giovani, non avendo precedenti specifici in materia di stupefacenti, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia; mentre le 9 piante di marijuana e gli ulteriori 20 grammi rinvenuti venivano sottoposti a sequestro.

