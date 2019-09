Crisi cooperativa Legnaia, sindaci in contatto con la Regione

I Sindaci di Firenze Dario Nardella, di Scandicci Sandro Fallani e di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni seguono da vicino e con particolare attenzione la crisi della Cooperativa di Legnaia, che ha sede nel territorio di Firenze e che ha la maggior parte dei circa seicento produttori soci nella piana fiorentina, sulle colline di Scandicci e nel Mugello. “Il primo interesse è rivolto al futuro dei cento lavoratori – dicono i Sindaci – e alle prospettive per i produttori soci che hanno nella cooperativa un riferimento fondamentale per le proprie attività. Seguiamo direttamente l’evolversi della situazione, anche con la partecipazione ad incontri organizzati per trovare la miglior soluzione possibile per la salvaguardia dei posti di lavoro. Come primo fondamentale atto chiediamo al sistema bancario di rivedere le decisioni che hanno determinato una rapida involuzione della crisi nell’ultima settimana. Rivolgiamo al tempo stesso un’attenzione particolare alla riunione del Cda della Cooperativa che si terrà nella serata di lunedì 23 settembre 2019, e rivolgiamo un appello affinché tutte le decisioni siano finalizzate al bene dei lavoratori, dei produttori e delle loro famiglie. Siamo già in contatto con la Presidenza della Regione Toscana per la convocazione in tempi brevissimi, a seguito della riunione del Cda, di un tavolo di crisi con le rappresentanze dei Sindacati, dalla Cooperativa e delle istituzioni interessate”.

Fonte: Ufficio stampa

