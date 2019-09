Due super nonne centenarie ancora in forma festeggiano il compleanno a Pisa

Sono stati portati nei giorni scorsi gli auguri del Sindaco di Pisa a due centenarie, con la visita nelle loro rispettive abitazioni dei consiglieri Laura Barsotti e Marcello Lazzeri. A entrambe il dono di un mazzo di fiori, un regalo particolarmente gradito.

Prima visita nell’abitazione della signora Elina Bartolini. Classe 1918, la signora Elina è nata a San Piero a Sieve, ma ha vissuto la sua infanzia a Chianni in una grande fattoria dove il padre lavorava, fino poi a trasferirsi a Pisa in via Fratti dove ancora risiede, circondata dall’affetto dei propri cari.

La seconda visita è stata dedicata alla signora Angelina Mortellaro, nata nel 1915 a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Una volta rimasta vedova si trasferisce a Pisa dove vive l’unica figlia, lavorando per dare un sostegno alla famiglia.

«Fa piacere a noi – dicono Barsotti e Lazzeri - portare il saluto del Sindaco Conti e per suo tramite di tutta la comunità pisana ai centenari e centenarie che vivono nella nostra città e scoprire che sono accuditi dalle famiglie, ricolmati di affetto e amore. È un aspetto su cui non ci fermiamo spesso a riflettere ma i nostri nonni sono un grande patrimonio di memorie storiche e di saggezze che non dobbiamo assolutamente disperdere e anzi far conoscere alle nuove generazioni».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

