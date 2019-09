Incidente in via Bernini in zona industriale a Castelfranco di Sotto a mezzogiorno di oggi, lunedì 23 settembre. Una Fiat Panda e un suv si sono scontrati, forse anche a causa dell'asfalto reso scivoloso dalle piogge di queste ore. Sul posto un'ambulanza inviata dal 118. Si segnalano disagi al traffico.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto