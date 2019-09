Laboratori Teatrali del Teatro di Bò a Santa Maria a Monte

Si aprono le iscrizioni per i Laboratori Teatrali del Teatro di Bò di Santa Maria a Monte, gestito dall’associazione Culturale I Pensieri di Bò.

Dopo 18 anni di successi si riaprono le porte del Teatro di Bò con i laboratori per la stagionev2019/2020.

“Il laboratorio - dichiara il Direttore Artistico Franco Di Corcia Jr - è il luogo dove si incontrano pensiero – parola – emozione, è lo spazio dove far viaggiare la fantasia, è il momento in cui possiamo coltivare i sogni, è l’occasione di dare e ricevere bellezza, è il punto d’incontro dove dar spazio all’immaginazione, per scoprire e scoprirsi, per esplorare insieme le nostre passioni.”

Questa l’offerta proposta:

PRINCIPE - Laboratorio per Bambini dai 6 ai 10 anni.

PROPEDEUTICA TEATRALE – Laboratorio per Bambini dai 4 anni.

SARANNO FAMOSI - Laboratorio Teatrale per Ragazzi dagli 11 ai 17 anni.

AVVIAMENTO AL TEATRO – Laboratorio per Ragazzi dagli 11 ai 17 anni che si affacciano per la prima vola nel mondo teatrale.

IL RE E' NUDO - Laboratorio Teatrale per Adulti dai 18 anni.

AVVIAMENTO AL TEATRO – Laboratorio per Adulti dai 18 anni che si affacciano per la prima vola nel mondo teatrale.

Una lezione di prova è gratuita.

I laboratori sono guidati da Franco Di Corcia Jr con l'assistenza di Mattia Pagni.

Per info ed iscrizioni: Segreteria Teatro 371/1272850 - info@teatrodibo.it

Fonte: Ufficio stampa

