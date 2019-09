Liceo Artistico di Porta Romana, 14 studenti volano nel Massachusetts: programma di scambio in America

Dall’11 settembre fino al 26 settembre 2019, quattordici studenti del III° e IV° anno del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino di Firenze accompagnati dalle prof.sse Claudia Domenicali e Antonella Vinci sono in America e condividono le lezioni con gli studenti di Hopedale High School di Hopedale della contea di Worcester nello stato del Massachusetts, all’interno di un programma di scambio che ha come obiettivo la conoscenza e l'utilizzo di due lingue diverse.

Il progetto Hopedale/US - Firenze/Italy fa parte della organizzazione di Global Classroom Educational Consulting che promuovere la competenza globale negli studenti ed educatori. “Vivere con una famiglia ospitante e frequentare una scuola all'estero rappresenta una sfida e un'opportunità sia per lo studente ospite che per lo studente ospitante. Entrambe le parti comprendono come funziona la lingua in una cultura diversa, come vengono usati gli idiomi e in che modo la vita procede in modo diverso dalla loro comunità di origine”

Le lezioni con metodologia comunicativa e per mezzo di attività ludiche costituiscono la base delle attività per far conoscere la lingua nell’ambito culturale, che prosegue durante il soggiorno nelle famiglie ospitanti e nelle attività extra scolastiche che i due gruppi di studenti svolgono insieme. Nello scambio gli studenti visitano le città di Boston e New York soprattutto i luoghi rilevanti e attinenti con il percorso di studi artistico, così come le visite ai musei, alle biblioteche e ad alcuni dei maggiori centri culturali.

Non mancano i momenti in cui i giovani sono coinvolti in attività sportive e visite ad alcuni professionisti locali che lavorano nel campo del design e del marketing. Inoltre sia gli studenti italiani che locali hanno la possibilità di un confronto continuo per far emergere le differenze di insegnamento nel settore artistico fra Italia e Stati Uniti.

Fonte: Liceo Artistico Porta Romana

