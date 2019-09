Luisa via Roma compie 90 anni, targa dal Consiglio regionale

Per celebrare i novant’anni di attività di ‘Luisa via Roma’, il Consiglio regionale della Toscana consegna una targa all’imprenditore Andrea Panconesi. Da piccolo negozio di cappelli in via Roma, a Firenze, a uno degli store più famosi al mondo, punto di riferimento per la moda internazionale, la storia di ‘Luisa via Roma’ si snoda dalla fine degli anni Venti del Novecento, quando fu aperto Luisa Jaquin, fino al livello raggiunto nel nostro tempo, grazie all’impegno del nipote, Andrea Panconesi.

La cerimonia di conferimento si terrà domani, martedì 24 settembre alle 12, nella sala del Gonfalone del palazzo del Pegaso, alla presenza del presidente dell’assemblea toscana, Eugenio Giani, del vicepresidente Marco Stella e della consigliera regionale Elisabetta Meucci.

Fonte: Consiglio Regionale - Ufficio Sstampa

Tutte le notizie di Toscana