Maleodoranze a San Piero, settecento persone alla manifestazione

Sono state circa settecento le persone che hanno partecipato alla manifestazione promossa a San Piero a Grado (Pisa) riguardo le maleodoranze. L'evento è stato messo in piedi dai residenti della frazione pisana per chiedere alle istituzioni di risolvere i miasmi che da un mese avvolgono sia San Piero che Castagnolo e La Vettola. Già un'ordinanza del sindaco ha importo all'azienda agricola responsabile degli odori lo stop allo sversamento di gesso di defecazione nella macchia di Castagnola, ma le maleodoranze permangono. In corteo anche molti alunni delle scuole elementari e medie della zona accompagnati dai loro genitori. Durante la marcia i manifestanti hanno indossato una mascherina.

