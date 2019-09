Bomba d'acqua al Bar Vittoria, danni alla struttura: chiuso metà locale

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 settembre, il maltempo che si è abbattuto su Empoli ha recato danni al Bar Vittoria, il centralissimo locale situato nell'omonima piazza. Si è trattata di una vera e propria bomba d'acqua quella che ha colpito i muri del bar, lasciando chiari segni del suo passaggio.

Il bar avrebbe infatti subito danni ingenti all'impianto elettrico, agli arredi e ai cartongessi. L'acqua si sarebbe prima accumulata negli edifici superiori, fuoriuscendo in grosse quantità attraverso i solai e i muri confinanti, fino agli spazi sottostanti.

Non solo per l'attività si parla di danni materiali ma, per far fronte alla calamità, metà locale è stato chiuso.

Sul posto sono intervenuti, verso l'ora di pranzo, i vigili del fuoco e i carabinieri. Da quanto si apprende, l'impianto elettrico risulta già essere stato prontamente messo in sicurezza mentre l'attività dovrà far fronte anche al riparo dei cartongessi rovinati.

Attualmente il bar è ancora a mezzo servizio, nella speranza di ripartire domani mattina in piena regolarità.

