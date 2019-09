Maltempo, rinviati lavori di Acque a Fucecchio

In merito all'intervento previsto per oggi sulla rete di distribuzione del Comune di Fucecchio, Acque SpA comunica che le cattive condizioni meteorologiche hanno reso necessario rinviare i lavori a giovedì 26 settembre, con le stesse modalità orarie.

Pertanto in tale giornata, dalle ore 8.30 alle 16.30, verrà interrotta l'erogazione idrica in via Trento, nel tratto compreso tra le vie Pacchi e Piave.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 27 settembre, con le stesse modalità orarie.

Fonte: Acque spa -Ufficio stampa

