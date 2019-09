Maltratta la madre, 21enne allontanato da casa

Con una telefonata al numero di pronto intervento nelle prime ore del mattino di domenica, una vedova 45enne ha richiesto l’intervento urgente dei carabinieri poiché il figlio 21enne, che aveva allontanato da casa dopo l’ultima lite, si trovava fuori dalla porta di ingresso e stava cercando di sfondarla per entrare. Portatisi immediatamente sul posto, i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Arezzo, hanno riportato la calma e nel contempo hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 perché il giovane si era procurato delle ferite alla mano, per le quali è stato curato sul posto. Accertato il rapporto problematico con la madre, risalente nel tempo e causa di numerose liti ed episodi di violenza, il ragazzo è stato denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia e sottoposto su disposizione dell’autorità giudiziaria al divieto di avvicinamento alla madre e al contestuale allontanamento dalla casa familiare.

Tutte le notizie di Arezzo