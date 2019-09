Matrimonio combinato, Cammellini (Lega): "Un plauso alle forze dell'ordine"

"Quello che è accaduto è un fatto grave, senza precedenti”. Così, Annalisa Cammellini, vice capogruppo della Lega nel Consiglio Comunale di Pisa, nel commentare la vicenda che ha portato “all'arresto di un uomo, bosniaco di etnia rom, perché avrebbe picchiato, maltrattato e segregato le due figlie fidanzate con uomini diversi dai cugini da lui prescelti e a cui le aveva già vendute in cambio di denaro”.

“Si tratta di un reato – ha poi aggiunto la Cammellini - introdotto dall'ultima riforma della nuova legislazione penale in materia di tutela delle donne (L. n. 69/2019) che la Polizia di stato ha dato esecuzione mediante l’ordinanza di custodia cautelare, annoverando Pisa come primo caso in Italia del così detto “Codice Rosso”. Come Gruppo consiliare della Lega siamo soddisfatti del risultato ottenuto dalla Squadra Mobile della Questura di Pisa. Un plauso al Questore per il brillante coordinamento nell'operazione".