Le migliori pizzerie in Toscana, il vademecum firmato Gambero Rosso

La Toscana ama la pizza, la prova sta nel fatto che ben 16 pizzerie toscane figurano tra le migliori in Italia, seconda solo alla Campania, naturalmente. La guida più autorevole del settore ha pubblicato i nomi delle pizzerie che entrano di diritto nell'Olimpo dell'arte bianca. Grazie alla pizza e ai maestri pizzaioli, la Toscana si arricchisce e si impegna nella ricerca e nell'innovazione oltre ad aver imparato a parlare napoletano. E accresce il valore del Made in Italy nel mondo, come ricorda il presidente di Gambero Rosso Paolo Cuccia.

Nella guida Gambero Rosso Pizzerie d'Italia 2020, le pizzerie sono divise in 4 categorie: Napoletana; Italiana; A degustazione; Al Taglio. Più di 700 gli indirizzi recensiti. La Toscana primeggia nella categoria Pizza Napoletana, Pizza da Degustazione e Pizza al Taglio, oltre ad aggiudicarsi il nuovo premio per la Ricerca e l'Innovazione.

I rappresentanti delle migliori pizzerie d'Italia, sono stati premiati oggi presso il prestigioso Circolo Canottieri di Napoli con la presentazione della pubblicazione gourmet della Città del Gusto.

Migliori pizzerie Toscana, i premi

I nuovi Tre Spicchi

Duje a Firenze con Michele Leo, Sud di Marco Fierro a Firenze, per la pizza napoletana.

Ricerca e Innovazione

Il premio Ricerca e Innovazione (in collaborazione con Petra Molino Quaglia), è una novità 2020. In Toscana va a La Pergola di Radicondoli (SI) premiata per la valorizzazione della Ricerca e dell'Innovazione che fa partendo dalle materie prime al concetto stesso di pizzeria.

Tre Spicchi – Pizza napoletana

92

Le Follie di Romualdo – Firenze

91

Al Fresco – Firenze

‘O Scugnizzo – Arezzo

Il Vecchio e il Mare – Firenze

90

Duje – Firenze

Giotto – Firenze

Sud – Firenze

Tre spicchi – Pizza a degustazione

93

Apogeo Giovannini – Pietrasanta (LU)

91

La Divina Pizza – Firenze

La Pergola – Radicondoli (SI)

La Ventola – Rosignano Marittimo (LI)

90

Lo Spela – Greve in Chianti (FI)

ZenZero Osteria della Pizza – Pisa

Tre Rotelle – Pizza a taglio

92

Pizzarium -Lucca

90

Menchetti dal 1948 – Arezzo

Premio speciale Petra Molino Quaglia ricerca e innovazione

La Pergola --Radicondoli (SI)

