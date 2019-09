Mobilità, 5 avvisi a Carmignano

Sono stati pubblicati sul sito del Comune di Carmignano cinque avvisi pubblici per verificare la possibilità di ricoprire, mediante la procedura della mobilità volontaria esterna, altrettanti posti a tempo pieno e indeterminato. In particolare si cerca un Istruttore amministrativo (categoria C), un Istruttore informatico (categoria C), un Istruttore direttivo tecnico (categoria D), un operatore di vigilanza (categoria C) e un Istruttore direttivo amministrativo (categoria D).

Le domande, in tutti e cinque i casi, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 14 ottobre tramite fax al numero 055 8750301; tramite pec all’indirizzo comune.carmignano@postacert.toscana.it oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo (negli orari di apertura al pubblico).

Tra i requisiti di ammissione, essere dipendenti a tempo pieno e indeterminato di altre amministrazioni comunali, di pari categoria e/o profilo professionale corrispondente a quello ricercato; non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso, sanzioni disciplinari, né avere provvedimenti disciplinari in corso.

In tutti e cinque i casi, la scelta del candidato da assumere sarà fatta da un’apposita commissione sulla base del curriculum presentato e di un colloquio.

I bandi e i moduli di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Carmignano (www.comune.carmignano.po.it). Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Carmignano negli orari d’ufficio (telefono 055 8750204).

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

