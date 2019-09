La fine di un'epoca: chiude la Musicheria dell'Alchemist a Empoli

In tredici anni su quel palco si sono alternati tantissimi musicisti, c'è chi ha fatto successo e chi invece no, chi ha provato l'ebbrezza delle luci della ribalta solo per una sera e chi lo ha vissuto come un trampolino. Adesso è la "fine di un'epoca" come ha scritto qualcuno su Facebook. La Musicheria dell'Alchemist di Empoli chiude i battenti.

Dal 2006 a oggi la 'Musicheria' era un appuntamento fisso ogni martedì sera. Sul palco del locale di via dei Cappuccini si alternavano giovani di belle speranze e meno giovani: era la serata in cui le band avevano un vero e proprio palco aperto, non una jam session ma un momento in cui i gruppi di zona potevano far vedere il proprio talento.

Per tredici lunghi anni la Musicheria si è ripetuta in ogni stagione dell'Alchemist fino alla sofferta decisione del 2019-20. I gusti musicali si sono evoluti, la musica è cambiata e anche la strumentazione. Sta di fatto che per gli empolesi e per i frequentatori del locale è stato un duro colpo. C'è però chi continua a sperare e pensa che la decisione sia solo momentanea.

