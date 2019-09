Nessun toscano nel governo? Non conta secondo i lettori di gonews.it

Nessun toscano nel governo giallorosso, che ne pensi? Non è giusto

Non cambia niente Vota

Non cambia niente per quattro lettori su cinque se nel nuovo governo Conte-bis non ci sono rappresentanti toscani all'interno dei vari dicasteri. Lo dicono i lettori di gonews.it che hanno votato in massa per questa opzione: il 79,26% a fronte del 20,74% che riteneva questa mancanza un'ingiustizia. Una settimana è passata in fretta e la politica nazionale è stata sconvolta di nuovo da un personaggio toscano, Matteo Renzi. Su questo si basa il nuovo sondaggio che potete votare qui o nella colonna a destra di gonews.it

Nuovo partito di Renzi, che ne pensi? Grave errore per la sinistra

Mossa giusta per il futuro Vota

Tutte le notizie di Toscana