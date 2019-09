Non buttare i tappi di plastica: donali alla Misericordia per importanti apparecchiature

La Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso sta effettuando la raccolta dei tappini di plastica che chiudono le bottiglie di bibite ed i contenitori di detersivi e qualsiasi altro tappo purché in plastica.

Questa raccolta è iniziata nel 2002 e, ad oggi, sono stati raccolti Kg. 156.693 che equivalgono a circa 88.106.000 tappini.

Col ricavato dalla vendita di questo materiale, anche se ottenendo importi minimi, sono stati sommati ad importi più importanti per l’acquisto, nel tempo, le seguenti apparecchiature:

- N.1 pulsiossimetro;

- N.2 manichini riproducenti il corpo di una persona adulta utilizzati per la preparazione dei volontari soccorritori;

- N.1 manichino “RESUSCI JUNIOR” riproducente il corpo di un bambino utilizzato per il medesimo scopo;

- N.4 sedie a rotelle;

- N.1 sedia a rotelle particolare in dotazione delle ambulanze;

- N.1 sedia a rotelle per evacuazioni manovrabile anche da una sola persona ed in grado di superare ostacoli di vario genere (scale, ecc.);

- N.2 sacchi termici ENERGY HEATING, in dotazione delle ambulanze, che consentono di mantenere a temperatura corporea sostanze liquide da somministrare ai pazienti;

- N.1 aspiratore NTS POWER 30 in dotazione delle ambulanze.

- Acquisto, in minima quota parte, di un fuoristrada adibito ad interventi di recupero avanzato.

- Acquisto, in minima quota parte, di un’ambulanza adibita ad interventi di emergenza.

- Acquisto, in minima quota parte, di un furgone adibito a mezzo logistico per Gruppo di Protezione Civile.

La Fraternita invita tutti a partecipare a questa iniziativa recapitando il materiale raccolto alla sede dell’Associazione posta in Piazza V.Cuoco 9 a San Miniato Basso (PI). Per quantità consistenti il prelievo del materiale può essere effettuato direttamente dalla Fraternita telefonando al n. 0571 419455

