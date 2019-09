Pianello Val Tidone e Cerreto Guidi, si rinnovano gli stretti rapporti

Una delegazione di Cerreto Guidi si è recata nella giornata di domenica 22 settembre a Pianello Val Tidone, il piccolo comune piacentino da anni gemellato con Cerreto Guidi. Un rapporto molto stretto che si è cementato nel tempo con reciproci scambi e incontri. Il rapporto di amicizia tra le due località è confermato dall’esistenza a Cerreto Guidi di una via che porta di nome di Pianello, così come nel comune piacentino c’è una strada intitolata a Cerreto Guidi. Nelle settimane scorse, in occasione dei festeggiamenti per Santa Liberata, una delegazione emiliana è stata ospite di Cerreto Guidi.

La visita è stata ricambiata con il Comune di Cerreto Guidi rappresentato a Pianello Val Tidone, in occasione del classico “Valtidone Wine Fest”, dall’assessore Alessio Tanganelli che ha presenziato alla rassegna del vino piacentino, caratterizzata dalla degustazione dei vini e dai prodotti tipici locali.

“Per la prima volta ho avuto il piacere di rappresentare il Comune di Cerreto Guidi - commenta l’assessore Alessio Tanganelli - in occasione di questo scambio con Pianello, riportando un’impressione positiva di questo patto tra le due comunità attivo oramai da decine di anni. La delegazione di Cerreto Guidi- aggiunge Tanganelli- è stata accolta con grande cordialità e di questo ringrazio il Sindaco Gianpaolo Fornasari, la comunità piacentina, entrambe le ProLoco e le nostre Contrade”.

Come da tradizione a Pianello Val Tidone si è recata, per l’occasione, una delle contrade del Palio del Cerro che a rotazione presenziano all’appuntamento. Stavolta si è esibita, accolta con grande entusiasmo, la contrada di Porta Caracosta.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

