Piano di Protezione Civile a Cascina: ultima assemblea per cittadini e associazioni

Martedì 24 settembre, alle ore 17 in Piazza dei Caduti, si terrà l'ultima assemblea pubblica per la presentazione del Piano di protezione civile del Comune di Cascina. Sarà così possibile per i cittadini e le associazioni prenderne visione ed eventualmente presentare delle osservazioni scritte. Proprio per poter dare alla cittadinanza un quadro completo e competente del nuovo Piano saranno presenti all’assemblea l'Assessore alla Protezione Civile Luciano del Seppia coadiuvato dai professionisti che hanno redatto il Piano, l’ingegner Elena Stefanini e l’architetto Claudia Toti.

Il Piano di Protezione Civile del Comune di Cascina, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n.73/2019, è consultabile sul sito internet istituzionale nell’area tematica “Protezione civile” oppure in formato cartaceo presso il Servizio Manutenzioni in Via Tosco Romagnola 199 secondo piano, aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 13.

Le osservazioni possono essere presentate per iscritto entro il 25 settembre alla Macrostruttura 2 Governo del Territorio del Comune di Cascina, Corso Matteotti 90, 56021 Cascina, con raccomandata A/R (tenendo presente che farà fede il timbro postale), con PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it ) oppure direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina in Corso Matteotti 90.

Il Piano di Protezione Civile comunale è stato approvato nel 2005 e aggiornato nel 2010, mentre nel 2014 erano state attivate le procedure per un nuovo aggiornamento.

Fonte: Comune di Cascina

