Piove nel bus, la denuncia di un lettore: "L'azienda rimborsi"

Un lettore di gonews.it ha segnalato un disagio causato dalla pioggia questa mattina sulla linea 52 BluBus Pistoia Copit (linea Lamporecchio -Stazione Fs Pistoia, con fermata alle 7:00 a Cantagrillo).

"Il bus in questione - denuncia il lettore- è arrivato con circa 10 minuti di ritardo, ma fosse per questo ormai noi tutti siamo un po', stranamente, abituati; il problema sorge quando sullo stesso bus ci sono anche dei punti con grosse infiltrazioni d'acqua piovana."

Il disagio è evidente, i passeggeri non possono mettersi a sedere perché all'interno del bus piove letteralmente, e alle 7 del mattino a viaggiare a bordo dei mezzi del trasporto pubblico sono i pendolari, studenti e lavoratori, per non parlare di anziani, bambini o disabili che possono incappare in una simile situazione.

Il passeggero che ha denunciato l'accaduto, ha scritto all'azienda per chiedere di prendere provvedimenti per risolvere la situazione e, nel caso, chiede di considerare un rimborso per i passeggeri che sono sottoposti a tale disagio.

