Pneumatici auto, in Toscana ora si guarda all'inverno con preoccupazione

Dopo gli allarmanti risultati dei controlli estivi sulle auto, la nostra regione si prepara all’entrata in vigore delle ordinanze per la circolazione invernale: ecco le regole da ricordare e i consigli per non sbagliare pneumatici.

Il rapporto tra automobilisti toscani e pneumatici continua a peggiorare, e l’ultimo focus sul tema realizzato dalla campagna Vacanze Sicure agli inizi dell’estate non ha fatto altro che confermare la scarsa attenzione che sembra esserci nella nostra regione verso un elemento così delicato per la sicurezza stradale.

Irregolarità sugli pneumatici in Toscana

Lo abbiamo raccontato dettagliatamente nel nostro articolo sui risultati di questa iniziativa, che ha portato all'esecuzione di un migliaio di controlli da parte della Polizia Stradale su auto circolanti lungo le strade toscane nel periodo compreso tra maggio e giugno: le irregolarità sulla salute delle gomme sono in forte aumento rispetto al passato, al punto che in alcune “categorie” la Toscana è addirittura maglia nera in Italia.

Troppe gomme sgonfie in strada

È il caso delle auto che viaggiano con pneumatici sgonfi: nell'indagine del 2016, il dato regionale di irregolarità si fermava al 5 per cento, mentre oggi (a distanza appena di tre anni) è quasi triplicato e quasi 12 auto su 100 controllate montano gomme con profondità del battistrada inferiore al limite imposto dal Codice della Strada, che è di 1,6 millimetri.

Preoccupazione per le ordinanze invernali

Con l’avvicinarsi della stagione invernale i motivi di preoccupazione aumentano, soprattutto in relazione a questa scarsa cura o considerazione della centralità delle gomme per la sicurezza stradale. Anche quest’anno la Toscana e le sue strade saranno interessate dai provvedimenti specifici per ridurre i rischi derivanti dai fattori climatici avversi, come neve, fango o fondi gelati, e proprio gli pneumatici sono il primo e principale elemento individuato dal Codice della Strada per “limitare i danni”.

Cosa prevede il Codice della Strada

Bisogna infatti ricordare che dal 15 novembre al 15 aprile prossimo è in vigore l’obbligo di tenere catene a bordo o montare direttamente pneumatici invernali sulle strade statali toscane esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Ma non va dimenticato che la circolazione stradale con pneumatici invernali è prevista in deroga già a partire dal 15 ottobre, per consentire agli automobilisti di eseguire il montaggio e lo smontaggio delle gomme ed essere in regola con le leggi vigenti.

Consigli per non sbagliare pneumatici

Per evitare il “fastidio” del cambio gomme, percepito come tale da molti guidatori, c’è una possibilità pratica che unisce la possibilità di viaggiare a norma di legge e, soprattutto, di garantire la sicurezza stradale: montare cioè un treno di pneumatici all season, che rappresentano una soluzione vantaggiosa e più economica. Ormai tutte le grandi Case produttrici hanno in catalogo modelli di pneumatici quattro stagioni, e l’elenco su Euroimport Pneumatici ci consente di scoprire la vastità delle scelte a disposizione degli automobilisti.

Il vantaggio degli all season

Scegliere gli all season consente di superare un altro fattore critico, evidenziato anche nel report di Vacanze Sicure 2019: in Italia, Toscana inclusa, è ancora troppo elevato il dato di automobilisti che “dimentica” di sostituire le gomme stagionali al termine del periodo previsto dalla legge. Per la precisione, in estate il 36 per cento delle vetture fermate a livello nazionale montava un equipaggiamento di pneumatici invernali, sia con marcatura M+S sia, addirittura, con il pittogramma alpino che caratterizza le gomme studiate per i climi più rigidi.

Le gomme giuste al momento giusto

Una situazione per la quale si è espresso ufficialmente anche il Ministero dei Trasporti che, con alcune direttive, ha consigliato “l’utilizzo di pneumatici adatti al periodo stagionale” e ovviamente sconsigliato l’uso di gomme invernali nel periodo caldo, e viceversa. D’altra parte, equipaggiare un’autovettura per andare al mare con gomme invernali in estate è come andare in spiaggia con gli scarponi da montagna invece che con le infradito, così come affrontare la neve con gomme estive equivale a partire per la settimana bianca in montagna con i sandali aperti.