Puliamo il mondo a Cerreto Guidi, 6 km di strade ripulite

Prendersi cura dell’ambiente con azioni concrete. E’per questo che il Comune di Cerreto Guidi ha aderito a “Puliamo il Mondo”, l’ iniziativa internazionale di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente.

Con l’obiettivo di combattere il degrado ripulendo da rifiuti abbandonati alcuni punti del territorio, due gruppi si sono dati appuntamento nella mattinata di sabato 21 settembre. Il primo si è ritrovato presso la rotonda di Via 26 Giugno/Via della Motta, a Bassa e partendo da Via di Filicaja si è diretto verso il centro di Cerreto Guidi. Il secondo drappello si è invece trovato a in Piazza Guido Rossa, a Stabbia e partito dal Ponte di Masino è risalito lungo l’argine del Vincio fino al Ponte di Lazzeretto con pulizia di Via Gino Bartali. In tutto 30 i partecipanti che hanno coperto circa 6 Km muniti di appositi Kit.

Alla nobile iniziativa hanno preso parte tra gli altri il Sindaco Simona Rossetti e l’assessore all’ambiente Alessio Tanganelli. Con loro anche gli assessori Mariangela Castagnoli e Moreno Costagli e i consiglieri comunali Francesca Brotini, Daniele Pecorini, Davide Toni, Vania Santini e Elena Prosperi .

“Abbiamo trascorso un’intera mattinata a ripulire parti del nostro territorio- commenta il Sindaco Simona Rossetti- quello che abbiamo trovato conferma come vi siano tanti comportamenti sbagliati e queste iniziative puntano proprio a sensibilizzare, dando un segnale su quanto sia importante prendersi cura del territorio”.

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi è impegnata su vari fronti nella promozione di una corretta e civile gestione dei rifiuti.

“Nelle settimane scorse - commenta l’assessore all’ambiente Alessio Tanganelli - è stato presentato in Consiglio comunale l'Atto di Indirizzo "Plastic Free" con l’obiettivo di ridurre il consumo di prodotti di plastica monouso, stimolando così una maggiore sensibilità per la raccolta differenziata e avviando una progressiva riduzione degli impatti ambientali”.

L’iniziativa di Puliamo il Mondo a Cerreto Guidi, si è conclusa in Piazza Dante Desideri con il pranzo al sacco “Zainetto PlasticFree”.

