Queen e Beach Boys a Villa Bibbiani, i video e i post della magica serata

È la musica a parlare per i Queen e i Beach Boys, che si sono esibiti per la festa di compleanno della moglie di George III Rapier McCarroll, Kimberly Ann, in una location eccezionale, la tenuta di Villa Bibbiani a Capraia e Limite. Tanto grande è stato il momento storico quanta alta la riservatezza con la quale l'evento è stato gestito. Non sono state rilasciate dichiarazioni da parte di chi ha partecipato fattivamente all'evento, ma ci è stato confermato che l'evento è filato liscio come l'olio. Magra consolazione per la stragrande maggioranza di non-invitati: i video su Youtube con un brillante Brian May con in braccio la sua Red Special, Roger Taylor dietro i tamburi e un eccezionale Adam Lambert alla voce nel ruolo, non privo di oneri, di Freddie Mercury.

Oltre ai contributi video, troviamo anche due post su Instagram di Brian May. Il primo accanto a Mike Love, una delle voci dei Beach Boys. La chitarra dei Queen commenta ironizzando sulla somiglianza tra Love e il batterista Taylor, ringraziando poi della bella serata passata a Villa Bibbiani nonostante la stampa locale avesse diffuso in anticipo la notizia. Nel secondo post, May mostra il ricavato delle donazioni spontanee alla fondazione animalista The Save-Me Trust, da lui stesso fondata, contro la caccia e l'abbattimento selettivo di alcune specie di animali selvaggi.

Elia Billero

