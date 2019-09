Io Resisto, chiusura con applausi a Empoli

Si è conclusa la decima edizione di Io R*Esisto, il Festival organizzato dall'Anpi di Empoli.

Per quattro giorni il PalaExpo ha ospitato incontri, concerti, workshop e mostre, confermando la manifestazione della sezione empolese dell'associazione nazionale partigiani d'Italia come una delle più grandi in Toscana dedicate all'Antifascismo.

“Come sempre – commenta Roberto Franchini, presidente della sezione - Io R*Esisto è un grande impresa che impegna decine di volontari, ma siamo felici di aver celebrato in grande i primi dieci anni di Io R*Esisto”

Una grande partecipazione di pubblico di tutte le età ha popolato il festival 2019, un'edizione che aveva come filo conduttore la solidarietà, da esprimere nelle sue varie forme.

Gli incontri hanno infatti avuto come oggetto aspetti diversi: da un'analisi sulle nuove destre, alla sostenibilità ambientale, ad un ragionamento sull'odio in rete, fino alla migrazione e all'accoglienza.

La chiusura del Festival è stata infatti dedicata a Mediterranea Saving Humans a cui è stato devoluto l'incasso della giornata. Durante la giornata di ieri si sono alternati momenti di riflessione con workshop tematici alla musica di quattro artisti che hanno manifestato la loro vicinanza alla causa.

Come da tradizione, infatti, Io R*Esisto è anche buona musica. Sul palco Murubuto venerdì e gli Statuto la serata di sabato, hanno fatto ballare, con ritmi diversi, i partecipanti."

