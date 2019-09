San Miniato, inaugurato il nuovo punto ascolto AIMA a La Scala

È stato inaugurato lo scorso Sabato 21 Settembre il nuovo punto ascolto della sezione Empolese Valdelsa – Valdarno inferiore dell’A.I.M.A. (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer) ospitato presso la Misericordia de La Scala – San Miniato in via Sanminiatese, 114/b. Lo sportello sarà aperto ogni lunedì dalle 09:00 alle 12:00.

Nell'occasione, che ha visto presente l’assessore con deleghe al sociale di San Miniato Giulia Profeti oltre a numerose persone tra addetti ai lavori e cittadini, sono intervenuti la Presidente dell’associazione M. Grazia Pasqualetti, la Vice Governatrice della Misericordia de La Scala Gabriella Bartoli, il Direttore della Società della Salute Franco Doni, la psicologa Francesca Spataro, il civilista della “Bottega della Salute” del Servizio Civile Anci Toscana Riccardo Russo e il Dirigente medico della geriatria ASL Toscana Centro dott. Enrico Benvenuti.

«In questa giornata è fondamentale sottolineare l’importanza della costruzione di una rete – ha detto Franco Doni, intervenuto dopo il saluto della presidente Pasqualetti, dell’assessore Profeti e della Vice Governatrice Bartoli – per fare in modo che società e salute, quindi sanità, camminino di pari passo. La Regione ha deciso di stanziare alcuni fondi del Fondo Sociale Europeo rivolti ad anziani con deficit e disturbi del comportamento per prestazioni domiciliari ed extra domiciliari quali Caffè ed Atelier Alzheimer finora sperimentali».

«Il progetto di crescita dell’A.I.M.A. lo si deve anche al lavoro svolto dalla Bottega attiva presso l’associazione dallo scorso Aprile – ha sottolineato il civilista Riccardo Russo - nella quale è anche possibile usufruire di molti servizi legati alla Tessera Sanitaria come, ad esempio, l’attivazione del ‘Fascicolo Sanitario Elettronico’».

«La scelta di questa sede non è casuale. La Scala è da sempre luogo di aiuto ai più bisognosi – ha precisato Enrico Benvenuti, che ha fatto eco alle parole di Franco Doni - e la dimostrazione sta nel fatto che il posto nel quale ci troviamo è stato sede di un ricovero alle dipendenze dell’Ospedale senese di Santa Maria della Scala».

Per restare aggiornati e per ulteriori informazioni potete seguire la pagina Facebook AIMA Empolese Valdelsa – Valdarno Inferiore e il profilo Instagram @aima.empoli.

Fonte: AIMA Empolese Valdelsa – Valdarno Inferiore

Tutte le notizie di San Miniato