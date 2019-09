Si danza alla maniera ottocentesca a Villa la Petraia

Le danze ottocentesche della Compagnia della Bizzarria d’Amore (associazione con sede a Fucecchio) ancora protagoniste a Firenze in occasione dell’apertura serale straordinaria di Villa la Petraia per le Giornate Europee del Patrimonio. In collaborazione con il Polo Museale della Toscana, nello splendido cortile centrale della Villa affrescato dai Medici, i visitatori si sono potuti immergere nelle magiche atmosfere ottocentesche ammirando lo spettacolo “Le Carnet des Dames” in cui i ballerini, in costumi d’epoca, hanno eseguito valzer, quadriglie, mazurke e contraddanze. Al termine dello spettacolo la Compagnia ha poi coinvolto il pubblico in un Gran Ballo a passo di valzer e galop che ha permesso ai presenti di trasformarsi da semplici spettatori ad attori stessi della serata, offrendo infine a tutti gli intervenuti un piccolo libretto con curiosità storiche relative alle danze e agli usi e costumi dell’800. Un Gran Ballo molto apprezzato sia dal pubblico che dal personale della Villa, peraltro in un salone che, nato appositamente per balli e feste ottocentesche, ha rappresentato la cornice perfetta per un evento del genere.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio