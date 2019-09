Spaccio alle Vedute, denunciato 21enne dai carabinieri

Nel pomeriggio di sabato 21 settembre, i carabinieri di Fucecchio hanno denunciato a piede libero un 21enne marocchino con dimora ad Altopascio e precedenti di polizia, regolare sul territorio nazionale. È stato visto cedere una dose da mezzo grammo di cocaina a un tossicodipendente, segnalato in prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno assistito alla scena in via di Rimedio, zona Vedute, quando hanno fermato l'auto guidata dal cliente e hanno rinvenuto una dose di cocaina, che poi è risultata essere stata acquistata dal 21enne paccper la somma di 40 euro.

