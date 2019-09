Tir carico di carni si ribalta, programmata rimozione

A seguito del ribaltamento di un mezzo pesante sulla Sr 69 "Di Valdarno", al km 13+800 nel tratto del Castello di Incisa, nella notte tra sabato e domenica alle ore 4.30 circa, gli operatori della Viabilità della Città Metropolitana di Firenze sono stati impegnati nel rendere possibile il traffico e nel predisporre la rimozione del rimorchio e della motrice, che è programmata dalle ore 20 di lunedì 23 settembre fino alle ore 6 del giorno successivo, martedì 24.

Durante tutta la giornata di domenica 22 è stata messa in sicurezza l'area del sinistro per arginare la perdita di gasolio e liquidi del mezzo e, al tempo stesso, è stato rimosso il carico di carni trasportato nella cella frigo nell'automezzo.

Dalle ore 4.30 di domenica la circolazione è stata garantita con senso unico alternato dai Carabinieri della dalla Polizia Municipale di Reggello con l'ausilio del personale della Direzione Viabilità.

Sulla Sr 69, al momento del sinistro, era in atto la deviazione del traffico autostradale per cui il notevole volume di traffico pesante ha causato dei rallentamenti.

Le operazioni di rimozione, programmate per tutta la notte dalle ore 20 di questa sera a domani mattina, sono molto complesse per la particolare configurazione della strada caratterizzata da una limitata larghezza e dalla presenza di curve in sequenza.

Per la rimozione ed il posizionamento delle gru è prevista la chiusura, nel comune di Reggello, della strada regionale nel tratto compreso tra il km 12+200, in corrispondenza dell'intersezione a rotatoria con la strada comunale di Pian dell'Isola in Località Mandò, ed il km 15+900 in corrispondenza dell'intersezione a rotatoria con la strada comunale di Pian di Rona in Località Ciliegi.

La circolazione è deviata sulla Sp 1 e sulle strade comunali limitrofe.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

