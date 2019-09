Use ko con Fabriano, Marchini: "Amichevole utile"

L'Use Computer Gross ha chiuso il ciclo di amichevoli pre-campionato perdendo in casa con Fabriano. Al di là della sconfitta per 57-67, coach Alessio Marchini ha tratto le ultime indicazioni prima del debutto in campionato previsto per domenica prossima alle 18 al PalaTerme di Montecatini. "E' stato un test utile - spiega il tecnico biancorosso - loro sono una squadra molto forte fisicamente e quindi sapevo che sarebbe stata una partita importante a pochi giorni dal via ufficiale. Anche se a loro mancava Garri ed a noi Gaye, fermo per un problemino fisico, la partita ha dato importanti indicazioni. Noi siamo stati bravi a prendere in mano la gara e ad andare anche sul più 11 chiudendo avanti a metà partita. In attacco abbiamo avuto pazienza facendo girare la palla e potevamo anche avere uno scarto maggiore, poi loro sono cresciuti al ritorno in campo riavvicinandosi. A quel punto abbiamo fatto fatica a trovare buoni tiri regalando allo stesso tempo qualcosa di troppo in difesa". "Al di là di questo - prosegue - ho potuto anche vedere la reazione dei ragazzi in situazioni di difficoltà e questo è un aspetto molto importante perché ci permetterà di capire su cosa dobbiamo lavorare. Di sicuro, per vincere la partite, dobbiamo difendere meglio dentro l'area ed avere percentuali dal campo più alte, altrimenti è dura".

La squadra è ora di nuovo al lavoro in una settimana nella quale l'adrenalina è destinata a salire giorno dopo giorno visto che domenica alle 18 al Pala Terme si farà sul serio.

57-67

Il tabellino:

Falaschi 2, Giannini 18, Sesoldi 3, Vanin 4, Giarelli 8, Caceres 6, Raffaelli 7, Calugi, Antonini 4, Perina 5. All. Marchini (ass. Corbinelli/Magagnoli)

Parziali: 14-16, 28-20, 41-37, 49-55

Fonte: Use - Ufficio stampa

