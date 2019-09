ViVal Banca, nuovo incontro con Ventis

Continua il ciclo di incontri sul territorio promosso da Ventis – il fintech marketplace del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che unisce e-commerce su www.ventis.it e strumenti di pagamento innovativi per valorizzare e promuovere il made in Italy di qualità - in collaborazione con le Banche di Credito Cooperativo (BCC). Prossima tappa del tour, l’incontro del 1° ottobre a Montecatini Terme organizzato da Ventis, in collaborazione con ViVal Banca, che si terrà presso la Sala Giovannelli della Banca.

L’evento sarà l’occasione ideale per presentare le novità del sito Ventis.it, le sue opportunità e potenzialità per la clientela Corporate delle BCC (le piccole e medie imprese, siano esse produttori o esercenti) e per la clientela Retail che acquista sul sito.

Oggi Ventis raggiunge oltre 1,9 milioni di utenti registrati, ha fatto da vetrina a 1.750 brand, con quasi 32 milioni di pagine visualizzate dal 2018, ha conseguito una crescita annua a 3 cifre dalla sua fase di lancio, avvenuta nell’aprile 2016. Solo nel 2018 il sito è cresciuto del 200% e nel 2019 punta ad un ulteriore +150% per posizionarsi nella top ten degli e-commerce in Italia. Un risultato certificato anche da Casaleggio & Associati, che recentemente nel suo annuale rapporto sull’e-commerce ha citato Ventis tra le 5 best case history italiane.

«In un contesto caratterizzato da incalzanti discontinuità tecnologiche e normative - dichiara Cristiano Brambilla, Founder e Chief Sales Officer di Ventis - il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha analizzato quali fossero le leve e gli strumenti di business per consentire alla banca locale di continuare nella sua missione di sostegno e sviluppo del territorio. Su tale aspetto, il Gruppo Iccrea ha adottato una strategia che punta a creare un circolo virtuoso tra le BCC, la piccola e media impresa del territorio e il cliente finale, dando vita ad un esempio concreto di economia circolare, Ventis. Oggi Ventis rappresenta il volano più efficace nella creazione di valore, fornendo una risposta innovativa per accompagnare le BCC e la loro clientela in questo nuovo contesto. Oggi per chi vuole fare impresa e restare competitivo in un mercato radicalmente mutato – aggiunge Brambilla - è inevitabile parlare di digitale: l’accesso a modelli multicanali di offerta è certamente una risorsa per una PMI che vuole accrescere la propria forza di promozione commerciale e la propria visibilità».

ViVal Banca come ricordato ospiterà l’appuntamento del 1° ottobre a Montecatini Terme.

«Nel segno di un rinnovamento continuo al passo con i tempi - dichiara Andrea Rindi, Direttore Generale di ViVal Banca - la funzione principale delle Banche di Credito Cooperativo è sempre stata quella di sostenere le famiglie e le aziende del territorio fornendo loro l’appoggio economico necessario con professionalità, attenzione e prodotti mirati. ViVal Banca lo fa mettendosi al servizio di migliaia di Soci e clienti grazie alla ricerca scrupolosa di strumenti che possano incentivare e migliorare l’attività lavorativa e professionale, così come facilitare il disbrigo delle attività quotidiane: Ventis si inserisce alla perfezione in questo contesto, proprio perché offre una serie di servizi utili e pratici sia all’azienda nello sviluppo del proprio marchio che al singolo cittadino chiamato a far quadrare il bilancio con tutte le difficoltà che ben conosciamo. Io la chiamo “fare Banca 4.0” coniugando tradizione e innovazione a beneficio del territorio di riferimento, mai però perdendo di vista i valori costitutivi delle Banche di Credito Cooperativo: con il convegno di Ventis che ospitiamo nella Sala Giovannelli del nostro Istituto - conclude Rindi - ViVal Banca apre le porte al futuro».

Il successo di Ventis.it fonda le basi su tre elementi distintivi dell’imprenditoria italiana: la moda, l’enogastronomia e la casa. La finalità del portale e-commerce nel canale captive è di sostenere le PMI clienti delle BCC per “digitalizzare” la loro offerta, e proporla così anzitutto agli oltre 4 milioni di clienti delle Banche di Credito Cooperativo e, più in generale, a chi vuole effettuare acquisti di qualità nelle categorie presenti sul sito. E non solo: il portale offre alle aziende, spesso piccole e medie e con canali distributivi contenuti – ma che rappresentano vere eccellenze dei territori – l’opportunità di allargare i loro confini di vendita fornendo un accesso ai mercati internazionali, altrimenti difficilmente raggiungibili.

Per avere poi una verticalizzazione locale dell’offerta, gli esercenti potranno beneficiare della vetrina Ventis City (sempre disponibile sul sito www.ventis.it), lo spazio virtuale che valorizza le eccellenze e le potenzialità del territorio, e che può accompagnare chi viaggia e vuole “assaggiare” prodotti enogastronomici, acquistare l’artigianato locale o cogliere opportunità di soggiorno presso le strutture del posto più interessanti. Grazie anche allo strumento del couponing, Ventis City è una delle più evolute piattaforme di local deals presenti sul mercato. Recentemente Ventis ha lanciato “Instant Cashback”, uno strumento che innova radicalmente l’offerta Ventis City, e mette in sinergia esercenti, utenti e metodi di pagamento digitali.

In aggiunta Ventis, raggruppando diverse anime di attività di settori diversi, coniuga aspetti del mondo commerciale con quelli legati all’attività bancaria, offrendo ad esempio la carta di credito Ventis Card. Quindi, da un lato permette processi di innovazione che consentono di preservare il valore dell’offerta corporate/retail e, dall’altro, soluzioni a beneficio delle BCC per evitare la disintermediazione da parte di altri player ed acquisire nuova clientela.

Fonte: ViVal Banca - Ufficio stampa

