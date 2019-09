Abc Castelfiorentino, biglietti e abbonamenti per Serie C Gold

A pochi giorni dal via ufficiale al campionato di Serie C Gold, la società Abc Castelfiorentino comunica i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti validi per la stagione sportiva 2019/2020:

Abbonamento intero: euro 80,00 (da diritto ad assistere a tutte le gare di regular season)

Abbonamento Omaggio “Speciale Tesserati”: da diritto all’ingresso omaggio per tutti i tesserati Abc e all’ingresso ridotto per il genitore al seguito

Biglietto intero: euro 8,00

Biglietto ridotto: euro 3,00

Sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti a partire da domani, mercoledì 25 settembre, presso la segreteria Abc in via Franciosini 5, oppure domenica dalle ore 17 direttamente al PalaBetti in occasione della prima gara casalinga dell’Abc Solettificio Manetti contro lo Scuola Basket Arezzo.

Fonte: Abc Castelfiorentino

