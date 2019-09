Abc U13, primo torneo Pre Season con altri 5 team

Sabato 5 e domenica 6 ottobre primo impegno ufficiale per l’Under 13 con il Torneo Pre Season.

Dopo l’Under 14, anche l’Under 13 di Alessandro Mostardi si prepara al primo impegno ufficiale di precampionato con il Torneo Pre Season che sabato 5 e domenica 6 ottobre radunerà a Castelfiorentino sei squadre: Abc, Pallacanestro Don Bosco, Leoni Amaranto Livorno, Pallacanestro Piombino, Use Empoli e Pallacanestro Agliana.

Come per il Trofeo “Mario Gilardetti”, la formula prevede due gironi all’italiana che si giocheranno tra il sabato pomeriggio e la domenica mattina, e le finali che invece saranno la domenica pomeriggio.

Ecco il programma completo.

GIRONE “A” (Abc Castelfiorentino, Leoni Amaranto Livorno, Pallacanestro Piombino)

GIRONE “B” (Pallacanestro Don Bosco, Use Empoli, Pallacanestro Agliana)

SABATO 5 OTTOBRE

Ore 16.00: Abc Castelfiorentino-Pall. Piombino (PalaBetti viale Roosevelt)

Ore 16.00: Pall. Don Bosco-Pall. Agliana (PalaGilardetti via XXV Aprile)

Ore 18.00: Pall. Piombino-Leoni Amaranto Livorno (PalaBetti viale Roosevelt)

Ore 18.00: Pall. Agliana-Use Empoli (PalaGilardetti via XXV Aprile)

DOMENICA 6 OTTOBRE

Ore 9.30: Abc Castelfiorentino-Leoni Amaranto Livorno (PalaBetti viale Roosevelt)

Ore 11.00: Pall. Don Bosco-Use Empoli (PalaBetti viale Roosevelt)

Ore 15.00: Finale 5°/6° posto (PalaGilardetti via XXV Aprile)

Ore 15.00: Finale 3°/4° posto (PalaBetti viale Roosevelt)

Ore 17.00: Finale 1°/2° posto (PalaBetti viale Roosevelt)

A seguire premiazioni

Fonte: Abc Castelfiorentino

