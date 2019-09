Anche la destra dell'Empolese Valdelsa ad Atreju

Lo scorso fine settimana, presso la suggestiva cornice dell'Isola Tiberina a Roma, si è svolto l'annuale ritrovo socio-politico-culturale della destra italiana facente capo al partito capeggiato da Giorgia Meloni: Atreju.

Massiccia la presenza di appassionati di politica e simpatizzanti, oltre quella dei vari organi di rappresentanza politica (parlamentari, sindaci, presidenti di regione, assessori, consiglieri regionali e comunali), accomunati dal grido di Democrazia e Sovranità Nazionale che domina il dibattito.

L’Empolese e la città metropolitana di Firenze tutta, hanno presenziato alla manifestazione mediante i propri organi eletti e non, per apportare il proprio sostegno non al solo partito, Fratelli d'Italia, ma soprattutto in nome della Democrazia che impegna qualunque uomo (soprattutto se risultato eletti dal popolo) ad adoperarsi alla sua salvaguardia nel nome di quei patrioti che tanto hanno dato per affermarne valori e principi. Presenti i consiglieri empolesi Andrea Poggianti e Federico Pavese, quello di Capraia e Limite Emanuel Di Mauro, il cerretese Gianluca Barbato, il portavoce comunale di Fucecchio Vittorio Picchianti, il responsabile di zona di Gioventù Nazionale Lorenzo Mannelli.

Al grido di "presidenzialismo subito", chiudiamo questo comunicato con la frase dannunziana rievocata da Giorgia Meloni, nel suo discorso conclusivo: "Ardisco, non ordisco"

Fonte: Fdi Empolese-Valdelsa

