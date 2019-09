Area Giovani della Uisp Empoli Valdelsa, al via i corsi

L'attività dell'Area Giovani della Uisp Empoli Valdelsa riprenderà da lunedì 30 settembre nei due palasport comunali di Empoli e Sovigliana. Tante le proposte per i più piccoli, dall'attività ludico motoria alla scherma, alle attività multidisciplinari svolta dai istruttori qualificati e formati. Quest'anno, visto il successo della scorsa stagione, la Uisp ha deciso di potenziare il corso “A tutto sport” con un doppio programma. A tutti i partecipanti, inoltre, sarà regalato un gadget che testimonia l'attenzione al tema del rispetto ambientale e che si inserisce nel solco della campagna “Plastic free”: una borraccia in alluminio, realizzata in collaborazione con Maxi Small e Maxi Trendy.

I corsi. Tre i corsi che partiranno lunedì prossimo. “Crescere in movimento”, rivolto a bambini di età compresa tra 3 e 5 anni che verranno avviati al movimento attraverso un'attività ludico motoria studiata appositamente per loro. “A tutto sport”, aperto a bambini a partire dai 6 anni, nel quale i partecipanti potranno sperimentare diverse discipline (pallavolo, basket, calcio, pallamano, rugby e giochi tradizionali) e scegliere quella che preferiscono, per essere indirizzati in seguito verso la pratica in una delle associazioni sportive affiliate. “Scherma”, con bambini di età compresa tra 5 e 8 anni, che permetterà di conoscere lo sport attraverso le tre discipline di spada, fioretto e sciabola.

Il programma. “Crescere in movimento” si terrà il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18 al PalAramini di Empoli. Mentre il martedì e il giovedì dalle 17,30 alle 18,30 al palasport “Falcone e Borsellino” di Sovigliana. “A tutto sport”, invece, è in programma il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18 sia al PalAramini di Empoli sia al palasport di Sovigliana. Infine, “Scherma” si terrà il martedì e il giovedì dalle 17,15 alle 18,15 al PalAramini di Empoli.

Costi. La spesa per l'iscrizione annuale ai corsi è di 12 euro. Mentre per la partecipazione il costo è di 20 euro al mese con frequenza una volta la settimana e di 30 euro al mese per due volte la settimana. I prezzi sono gli stessi per tutti i corsi, ad eccezione della “Scherma” che ha un costo di 20 euro mensili per una volta la settimana e 35 euro per due volte la settimana. Per chi scegliesse questa seconda opzione è possibile fare l'abbonamento per 4 mesi a 120 euro oppure per 8 mesi a 210 euro. Si può pagare direttamente presso la sede del comitato Uisp, tramite bollettino postale o bonifico bancario. In ogni caso è necessario compilare il modulo di iscrizione prima dell'inizio dell'attività ed è possibile svolgere le prime due lezioni di prova gratuite.

Info. Per iscriversi basta recarsi presso la sede del comitato Uisp Empoli Valdelsa, in via XI Febbraio 28/A ad Empoli. Al momento dell'iscrizione è necessario portare il certificato di idoneità per attività sportiva non agonistica. Ulteriori informazioni è possibile reperirle sul nostro sito HYPERLINK "http://www.uisp.it/empoli/sportpertutti"www.uisp.it/empoli/sportpertutti

Fonte: UISP Empolese Valdelsa

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa