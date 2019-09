Ataf, firmato accordo sul premio di risultato

La Rsu ha informato i lavoratori che è stato firmato in Ataf Gestioni l'accordo sul Premio di Risultato 2019, con budget complessivo di 900.000 euro. Valido anche per il personale in distacco. L'accordo tiene conto della diminuzione delle vendite a bordo dopo l'attivazione della nuova forma di pagamento elettronica. È stato firmato anche l'accordo sul risarcimento danni per i sinistri passivi, che prevede una nuova premialità economica per coloro che non hanno sinistri passivi. Rimane aperta la discussione sul futuro di Ataf e del suo personale in distacco e sulle condizioni di lavoro, con incontri a tema specifico. Pertanto vengono concluse positivamente le procedure di raffreddamento.

Il commento di Michele Lulurgas (membro Rsu Ataf Gestioni per la Filt Cgil): “Oggi in Ataf come Rsu abbiamo firmato un accordo che, nell'incertezza della gara regionale, assicura i lavoratori a prescindere dall'esito della stessa aggiungendo un'ulteriore entrata economica, una sorta di quindicesimo stipendio, una cosa importante anche perché è il primo accordo del genere stipulato in Regione e che auspico sia seguito anche nelle altre aziende toscane. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane trattando della situazione dei lavoratori di Busitalia in distacco presso Ataf Gestioni e soprattutto dei temi delle condizioni di lavoro, delle quali riteniamo ormai sia imprescindibile dover parlare. Infatti, ciò che gli autisti fiorentini hanno vissuto fino ad oggi non può essere tollerabile ulteriormente: vi è troppo carico stressogeno su chi guida un bus, sia per le notevoli responsabilità di cui si deve far carico, sia per la situazione del traffico, al collasso in molti punti nevralgici della città. Ritengo che, a prescindere dal risultato della gara regionale, sarà opportuno ridiscutere a 360 gradi, anche e soprattutto riguardo l’orario di lavoro”.

Fonte: Cgil Firenze - Ufficio stampa

