L'autovelox posizionato al km 41 della Fi-Pi-Li vicino l'uscita di Montopoli direzione Pisa è andato in fiamme. Alle 4.27 di questa mattina i vigili del fuoco di Castelfranco sono intervenuti assieme alla polstrada. Il dispositivo di controllo ha subito seri danni. Non sono note le cause del rogo.

