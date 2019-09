Botte alla figlia 13enne per il troppo tempo passato al cellulare

Una 13enne è stata sottoposta a codice rosa dopo le botte ricevute dalla madre per il troppo tempo speso a giocare con il cellulare. I carabinieri della stazione di Siena viale Bracci sono intervenuti dopo che una titolare di un negozio pubblico ha visto la giovane ripararsi lì. Secondo quanto appreso, per 'ripicca' la giovane ha danneggiato il bagno e degli strumenti di lavoro del compagno della madre separata, oltre ad aggredire la madre. Dopo l'audizione protetta nei confronti della minore, c'è stato il trasferimento all'ospedale delle Scotte di Siena con una prognosi di 3 giorni per le ferite. La procura è chiamata ad approfondire la situazione. Pare che il contesto familiare non sia così problematico e la giovane ha richiesto espressamente di fare ritorno a casa dalla madre.

